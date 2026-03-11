Yana Malaiko verso il processo d’Appello all’ex fidanzato Il papà | Riguarda tutte le vittime venite a Brescia Possiamo fare la differenza

Un padre ha pubblicato un video in cui invita le persone a partecipare al processo di secondo grado contro l’uomo accusato dell’omicidio della figlia. L’appuntamento si terrà a Brescia e l’uomo è coinvolto in un procedimento legale dopo il decesso della giovane. Il padre ha sottolineato che l’evento riguarda tutte le vittime di questo tipo di crimine.

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 11 marzo 2026 – L'appello di un padre in un video per chiamare la gente a presenziare al nuovo processo all'uomo imputato dell 'omicidio della figlia. A lanciarlo è Oleksandr Malaiko, padre di Yana, 23enne ucraina, alla vigilia del dibattimento d'appello, il 25 marzo a Brescia. "Non riguarda - dice, fra l'altro, Oleksandr - solo Yana. Riguarda tutte le vittime. Per questo vi chiedo di venire a Brescia. Quando le persone si uniscono, la giustizia diventa più forte". Yana Malaiko, l'appello del papà: "Venite a Brescia, la vostra presenza può fare la differenza" La sentenza. Il 6 marzo del 2025 i giudici della Corte d'Assise di Mantova avevano condannato a vent'anni di carcere l'ex fidanzato della ragazza, Dumitru Stratan, 36 anni, moldavo, per omicidio volontario e occultamento di cadavere.