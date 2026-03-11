WWE | Sotto gli occhi del padre e Fit Finlay Charlie Dempsey entra nei Birthright tradendo l’amico Tavion

Lexis King, Uriah Connors, Arianna Grace e il compagno Channing Lorenzo e da questa notte Charlie Dempsey. La stable dei Birthright, i figli d'arte, è finalmente al completo dopo settimane di "corteggiamento" nei confronti del figlio di William Regal, il più duro da convincere ad unirsi alla causa. Un intento comune nato dall'insoddisfazione e frustrazione per la mancanza di risultati e da una convinzione generale che essendo tutti figli d'arte debbano avere di diritto un ruolo importante ad NXT senza farsi scavalcare dai vari talenti che arrivano da altri sport. Dempsey come detto, in queste settimane aveva sempre resistito all'idea di unirsi agli altri figli d'arte e era anche tornato in buoni rapporti con Tavion Heights con cui questa notte ha combattuto in tag team, riportando, brevemente, in vita gli NQCC.