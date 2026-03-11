La WWE ha annunciato l’ingresso di nuovi atleti provenienti da diverse nazioni nel suo Performance Center, ampliando così la squadra di talenti internazionali impegnati nelle attività di sviluppo. Questi atleti sono stati scelti per integrare le fila di NXT, la divisione dedicata alla crescita dei futuri protagonisti del wrestling. L’azienda continua a investire nel rafforzamento del suo roster globale.

La WWE è da sempre volta ad accrescere i profili di atleti internazionali all’interno del proprio roster, o come in questo caso, del Performance Center. Nelle scorse ore infatti, la WWE ha pubblicato un post sui propri social media in cui mostrava alcuni nuovi atleti, che compongono una nuova “classe” di wrestler che si alleneranno al PC e inizieranno il loro percorso in WWE. Tra essi, un nome noto della scena indipendente europea. Chi sono i nuovi arrivati in casa WWE. A guidare la nuova classe di talenti Rayne Leat, anche nota ai fan delle indies come Rayne Leverkusen. Proveniente dal Regno Unito, fu la vincitrice del premio come MVP dei tryout tenuti dalla WWE durante il periodo di SummerSlam. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nuovi arrivi internazionali per NXT

Articoli correlati

WWE: Cinque nuovi wrestler promossi nel roster di NXTLa General Manager Ava ha annunciato le nuove acquisizioni del brand giallo dopo le recenti promozioni nel main roster della WWE Con le partenze di...

WWE: Royal Rumble 2026, Brock Lesnar, GUNTHER e nuovi volti da NXTBrock Lesnar è ufficialmente tornato al centro dei piani creativi della WWE, e la sua strada verso WrestleMania 42 potrebbe finalmente portare a uno...

FULL EVENT: NXT Vengeance Day 2025 | Giulia vs. Bayley vs. Perez vs. Jade; Femi in Triple Threat