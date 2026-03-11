Nelle ultime settimane circolano voci su un possibile avversario per Brock Lesnar a WrestleMania 42. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere Oba Femi ad affrontarlo nell'evento. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma le discussioni tra i fan si concentrano proprio su questa ipotesi. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo a eventuali dettagli o sviluppi futuri.

Brock Lesnar potrebbe finalmente avere il suo avversario per WrestleMania 42: secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe trattarsi proprio di Oba Femi, come si era già vociferato. Secondo PWInsider, l’attuale aspettativa tra le fonti interne alla WWE è che sarà Oba Femi a sfidare Lesnar sul grande palcoscenico. Lesnar è tornato alla WWE nell’episodio di WWE Raw del 23 febbraio insieme a Paul Heyman e ha immediatamente lanciato una sfida aperta per WrestleMania. A distanza di settimane, la WWE non ha ancora rivelato ufficialmente chi risponderà alla sfida, il che ha dato adito a numerose speculazioni sui possibili avversari. Un nome che è emerso costantemente nelle discussioni dei fan è quello di GUNTHER, dato il potenziale dell’incontro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nuove indiscrezioni sul match di Brock Lesnar a Wrestlemania

