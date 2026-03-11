Logan Paul, noto youtuber e influencer, ha recentemente annunciato il suo prossimo obiettivo nel mondo del wrestling professionistico. Dopo aver esordito alcuni anni fa, ha continuato a partecipare a eventi di WWE, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Ora, il suo nome torna al centro dell’attenzione con una nuova sfida in vista.

Logan Paul ha fatto molta strada da quando ha debuttato nel wrestling professionistico alcuni anni fa. Sia i fan che i critici hanno apprezzato la rapidità con cui la megastar dei social media è stata in grado di imparare e adattarsi alle esigenze di un ambiente altamente competitivo e intenso. Tuttavia, Paul non intende adagiarsi sugli allori. The Maverick ha recentemente ospitato l’ex Women’s Intercontinental Champion, Maxxine Dupri nel suo podcast IMPAULSIVE, dove ha rivelato che intende concentrarsi sull’apprendimento e l’affinamento dell’arte del “selling”. La mancanza di capacità di vendere una mossa, invece che un’altra, da parte... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Logan Paul rivela il suo prossimo obiettivo da Pro Wrestler

