WWE | Brock Lesnar vuole chiudere la carriera senza sconfitte la richiesta che complica i piani della WWE

Brock Lesnar ha espresso la volontà di terminare la sua carriera senza aver subito sconfitte. La richiesta riguarda la sua partecipazione a WrestleMania 42, e secondo alcune fonti, questa scelta potrebbe influenzare i piani della WWE per l’evento. La decisione del wrestler ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, mentre i dettagli sulla richiesta restano riservati.

Il futuro di Brock Lesnar a WrestleMania 42 potrebbe essere più complicato di quanto i fan immaginino e un nuovo report suggerisce che il motivo sia una richiesta molto precisa. Durante una Self Made Session, Self Made Pro ha rivelato che Lesnar e Paul Heyman avrebbero comunicato ai dirigenti della WWE e al team creativo che Lesnar non dovrebbe perdere nessun altro match prima del suo ritiro. Secondo il report, questa posizione starebbe creando un serio dilemma per la WWE mentre la compagnia cerca di definire la direzione di Lesnar in vista di WrestleMania 42: “Ecco il problema: sanno che il pubblico vuole Oba. Brock Lesnar e Paul Heyman hanno sostanzialmente comunicato alla WWE e al team creativo che Brock non dovrebbe perdere fino al suo ritiro”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

