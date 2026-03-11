Nel torneo WTA di Indian Wells 2026, Jasmine Paolini si ferma agli ottavi di finale dopo aver perso in tre set contro Talia Gibson. La giocatrice italiana ha subito un crollo nel terzo set, che ha permesso alla giovane avversaria di qualificarsi per i quarti di finale. La partita si è conclusa con Gibson che ha prevalso, interrompendo così il percorso di Paolini nel torneo.

Jasmine Paolini manca una grande occasione di accedere ai quarti di finale nel WTA 1000 di Indian Wells e cede in tre set alla sempre più sorprendente Talia Gibson. Continua la favola della numero 112 del mondo sul cemento americano, che ha battuto l’azzurra con il punteggio di 7-5 2-6 6-1 dopo due ore di gioco. Una sconfitta sicuramente amara per la toscana, che è totalmente crollata nel terzo e decisivo set, sotto i colpi comunque di una Gibson davvero in versione stellare. Gibson ha concluso la partita addirittura con quarantaquattro vincenti, demolendo nel terzo set l’azzurra con una serie di risposte vincenti. Sono stati ventisei, invece, quelli di Paolini, che è finita completamente in balia dell’australiana, che ha commesso anche 42 errori non forzati contro i 23 dell’italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Indian Wells 2026, Paolini crolla nel terzo set e si ferma agli ottavi con la sorprendente Gibson

