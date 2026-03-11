Alle battute finali degli ottavi di finale del torneo WTA di Indian Wells, Sabalenka prosegue la sua marcia vincente mentre Errani e Vavassori si qualificano nel doppio misto. La partita della parte alta del tabellone ha ormai delineato le prime squadre che accederanno ai quarti di finale, con una giornata ricca di incontri decisivi.

Gli ottavi di finale della parte alta del tabellone definiscono le prime qualificate ai quarti di finale del torneo WTA di Indian Wells. Aryna Sabalenka continua la sua marcia inarrestabile superando di slancio Naomi Osaka. Passano il turno nel doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Nel primo incontro di giornata Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, regola la giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero sedici, 6-2 6-4 in un’ora e ventuno minuti. La bielorussa, dopo aver fallito la palla break nel primo game, strappa il servizio alla nipponica nel terzo e nel quinto gioco per poi timbrare il 6-2 al secondo set point. La prima testa di serie salva palla break nel secondo gioco, la manca nel quinto e strappa il servizio alla rivale nel settimo gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Indian Wells 2026, continua la marcia di Sabalenka. Bene Errani/Vavassori nel doppio misto

Articoli correlati

Australian Open 2026, si ferma al primo turno la corsa di Errani e Vavassori nel doppio mistoNel primo turno del tabellone di doppio misto degli Australian Open si ferma subito la corsa della coppia azzurra.

Indian Wells, Sinner e Opelka eliminati in doppio. Bene VavassoriJannik Sinner non ce l’ha fatta ad andare avanti nel torneo di doppio a Indian Wells.

Tutto quello che riguarda Indian Wells

Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Indian Wells 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; WTA Indian Wells su SuperTennis: il percorso di Paolini; Paolini fatica, ma vince: Potapova ko in 3 set; WTA Indian Wells, il tabellone: quarto di ferro per Sabalenka, anche Paolini nella parte alta.

LIVE Paolini-Gibson 5-7, 6-2, 1-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: australiana ingiocabile e su una nuvola, azzurra fuoriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA Si chiude qui la DIRETTA LIVE ed il torneo di Jasmine PAOLINI, che ritroveremo ... oasport.it

WTA Indian Wells, Paolini: Nel terzo set avrei dovuto spingere di piùTennis - Jasmine Paolini si rammarica per un match scappato via all'inizio del terzo set: Nel secondo ho rallentato e ha funzionato ... ubitennis.com

INDIAN WELLS: QUARTI PER JANNIK !! VINCE UNA PARTITA INCREDIBILMENTE BELLA Sicuramente una delle partite più belle viste fino ad oggi nel deserto di Indian Wells. Due Ragazzi che hanno lottato su ogni punto, Jannik decisivo e solido nei - facebook.com facebook

Indian Wells, Sinner batte Fonseca in due set e va ai quarti x.com