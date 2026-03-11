World Baseball Classic vittoria storica per l’Italia | battuti gli Stati Uniti 8-6

Gli azzurri hanno ottenuto una vittoria storica nella World Baseball Classic battendo gli Stati Uniti 8-6. La squadra italiana ha superato il

Impresa straordinaria per la Nazionale italiana di baseball nel girone del World Baseball Classic. Gli azzurri hanno superato gli Stati Uniti con il punteggio di 8-6, conquistando una vittoria che entra di diritto nella storia del baseball italiano. Il successo assume un valore ancora più importante perché ottenuto in casa degli statunitensi e contro una formazione ricca di stelle, considerata da molti una vera e propria “Dream Team”. Si tratta della quinta vittoria dell’Italia contro gli Stati Uniti nella storia, ma la prima contro una selezione americana di questo livello. Grazie a questo risultato la squadra guidata dal manager Francisco Cervelli si porta in testa al proprio gruppo a punteggio pieno dopo tre partite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

