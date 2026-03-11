World Baseball Classic vittoria storica per l’Italia | battuti gli Stati Uniti 8-6

Da ildifforme.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli azzurri hanno ottenuto una vittoria storica nella World Baseball Classic battendo gli Stati Uniti 8-6. La squadra italiana ha superato il

Impresa straordinaria per la Nazionale italiana di baseball nel girone del World Baseball Classic. Gli azzurri hanno superato gli Stati Uniti con il punteggio di 8-6, conquistando una vittoria che entra di diritto nella storia del baseball italiano. Il successo assume un valore ancora più importante perché ottenuto in casa degli statunitensi e contro una formazione ricca di stelle, considerata da molti una vera e propria “Dream Team”. Si tratta della quinta vittoria dell’Italia contro gli Stati Uniti nella storia, ma la prima contro una selezione americana di questo livello. Grazie a questo risultato la squadra guidata dal manager Francisco Cervelli si porta in testa al proprio gruppo a punteggio pieno dopo tre partite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

world baseball classic vittoria storica per l8217italia battuti gli stati uniti 8 6
© Ildifforme.it - World Baseball Classic, vittoria storica per l’Italia: battuti gli Stati Uniti 8-6

Articoli correlati

World Baseball Classic, Italia sei nella storia! Battuti gli Stati UnitiÈ una super Italia a Houston nel World Baseball Classic: centrato un traguardo storico, battendo gli Stati Uniti a casa loro Quando nel campo si...

Leggi anche: Italia Baseball, una notte leggendaria: battuti gli Stati Uniti al Classic

Aggiornamenti e notizie su World Baseball Classic

Temi più discussi: Classifica World Baseball Classic 2026: l’Italia aggancia gli USA prima delle partite decisive; Italia da leggenda al WBC: batte gli USA e firma un'impresa storica; Aaron Decide guida il Staff USA alla vittoria di apertura del World Baseball Basic contro il Brasile; Italia nella leggenda: Stati Uniti battuti 8-6 al World Baseball Classic.

world baseball classic world baseball classic vittoriaWorld Baseball Classic: l'Italia trionfa sugli Usa, storica vittoria a HoustonNon si trattava della prima vittoria contro gli Usa, ma è la prima volta che l’Italia sconfigge una squadra con tutti giocatori Major League a questo livello. Ora una partita decisiva contro il Messic ... rainews.it

world baseball classic world baseball classic vittoriaStorica vittoria dell'Italia contro gli Usa nel World Baseball ClassicL’ Italia ha compiuto un’impresa memorabile a Houston, vincendo 8?6 contro gli Stati Uniti nel girone del World Baseball Classic. La vittoria è destinata a restare nella leggenda del baseball italiano ... it.blastingnews.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.