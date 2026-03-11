World Baseball Classic Italia sei nella storia! Battuti gli Stati Uniti

Durante il World Baseball Classic, l’Italia ha ottenuto una vittoria memorabile battendo gli Stati Uniti a Houston, segnando un traguardo storico. La partita ha visto la squadra italiana prevalere sul team statunitense in casa loro, regalando un risultato inatteso e di grande rilevanza per il torneo. La sfida tra le due nazionali ha coinvolto atleti e pubblico in un clima di grande intensità.

È una super Italia a Houston nel World Baseball Classic: centrato un traguardo storico, battendo gli Stati Uniti a casa loro Quando nel campo si miscelano sport, politica e identificazione, i risultati possono essere incredibili. Il dato è davvero forte: l’Italia ha battuto 8-6 gli Stati Uniti d’America al Daikin Park di Houston. Si tratta del successo più importante nella storia dell’Italia al World Baseball Classic. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Leggi anche: Italia Baseball, una notte leggendaria: battuti gli Stati Uniti al Classic

Leggi anche: Notte leggendaria per l’Italia del baseball: battuti gli Stati Uniti al Classic

Altri aggiornamenti su World Baseball Classic

Temi più discussi: World Baseball Classic, l'Italia si scatena in attacco e supera in rimonta la Gran Bretagna; World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; World Baseball Classic, l'Italia batte anche la Gran Bretagna ed è prima nel girone; World Baseball Classic su Sky. C'è Italia-Brasile.

L'America siamo noi! L'Italia del baseball fa la storia e batte gli Usa a casa loroGli azzurri, quasi tutti italoamericani ma talmente paisà da portarsi la macchinetta del caffé in panchina, ammutoliscono le stelle della Mlb a Houston nel World Baseball Classic ... gazzetta.it

World Baseball Classic 2026: Italia-Messico per la qualificazione dopo l’impresaItalia contro Messico, il match che nei fatti vale la qualificazione nel gruppo B del World Baseball Classic 2026. Dopo l'impresa notturna contro Team ... oasport.it

Baseball, Italia batte Stati Uniti 8-6 nel World Baseball Classic #SkySport x.com

ITALIA NELLA LEGGENDAAAAA Gli Azzurri hanno battuto 8-6 gli Stati Uniti nel World Baseball Classic (una sorta di Mondiali a invito), firmando un’impresa destinata a restare nella leggenda del baseball italiano Non era la prima vittoria contro gli - facebook.com facebook