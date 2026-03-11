World Baseball Classic finito per Kyle Teel | il sostituto arriva direttamente dall’Italia

Il World Baseball Classic si è concluso per Kyle Teel, che ha lasciato il campo dopo aver giocato come sostituto. La sua squadra ha ottenuto una vittoria significativa, battendo gli Stati Uniti per 8-6 nella terza partita del Girone B. Il sostituto che ha preso il suo posto arriva dall’Italia, senza ulteriori dettagli sui nomi o sul ruolo specifico.

Dopo la leggendaria vittoria per 8-6 contro gli USA, nella terza partita del Girone B del World Baseball Classic, l'Italbaseball è impegnata ora nelle operazioni di riposo e recupero verso il match che stasera – dalla mezzanotte – la vedrà andare faccia a faccia con il Messico per cercare di certificare il passaggio ai quarti di finale del torneo. Dal roster azzurro di Francisco Cervelli arriva però, una nota stonata: il ricevitore titolare Kyle Teel, autore di una prestazione clamorosa contro gli Stati Uniti, si è infortunato a livello muscolare – nel corso del sesto inning, mentre era impegnato in una corsa fra le basi – e sarà out per tutto il resto della rassegna.