World Baseball Classic definito il pitcher dell’Italia per il Messico Ha disputato un All Star Game

Il pitcher dell’Italia per il Messico nel World Baseball Classic è stato scelto tra i giocatori che hanno partecipato all’All Star Game. Dopo aver ottenuto una vittoria importante contro gli USA, la squadra italiana affronterà il Messico a Houston a mezzanotte, nella quarta e ultima partita della fase a gironi del torneo internazionale di baseball.

Dopo la grande impresa firmata contro gli USA, l'Italia scenderà sul diamante di Houston a mezzanotte per disputare la quarta e ultima partita della fase a gironi del World Baseball Classic, il massimo torneo internazionale per il batti e corri. La nostra Nazionale affronterà il Messico da imbattuta: tre vittorie all'attivo per gli azzurri che sono a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale, ma per raggiungere l'obiettivo dovranno vincere oppure perdere concedendo massimo quattro punti agli avversari. Alla vigilia del confronto, è stato svelato il pitcher dell'Italia: il lanciatore partente della nostra Nazionale sarà Aaron Nola.