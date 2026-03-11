World Baseball Classic 2026 | nella notte dell’Italia colpo del Canada su Porto Rico

Nella notte del World Baseball Classic 2026, il Canada ha battuto Porto Rico in una partita che ha attirato l’attenzione degli appassionati. La vittoria più significativa rimane però quella dell’Italia contro gli Stati Uniti con il punteggio di 8-6, un risultato che ha suscitato grande sorpresa tra gli spettatori presenti. La competizione continua a regalare emozioni e colpi di scena, con le partite che si susseguono senza sosta.

Non c'è molto altro da dire se non che il fatto più storico della notte del World Baseball Classic è, inevitabilmente, la vittoria dell'Italia per 8-6 nei confronti degli USA. Appare evidente che ciò quasi eclissa tutto quanto accaduto anche altrove, ma di questo ce n'è ancora da parlare. E per questa ragione andiamo a scoprire quanto accaduto negli altri due incontri tenutisi quando in Italia la maggior parte della gente ha vissuto tra le braccia di Morfeo. Nel girone B il Canada fa un bel passo avanti verso la qualificazione battendo Porto Rico per 3-2. Nel primo inning i portoricani, che comunque hanno assicurata la semifinale, colpiscono subito con Arenado, autore di un singolo-punto che lascia parecchia soddisfazione.