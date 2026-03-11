L’Italia ha vinto questa notte contro gli Stati Uniti con un punteggio di 8-6 nel World Baseball Classic 2026. Nonostante la vittoria, la squadra non ha ancora assicurato la qualificazione ai quarti di finale. La qualificazione dipende da alcune combinazioni di risultati nelle prossime partite, in particolare quelle che coinvolgono anche il Messico, che potrebbe arrivare in testa al girone insieme agli altri team.

L’ Italia ha battuto questa notte gli Stati Uniti per 8-6 nel World Baseball Classic, ma nonostante l’impresa non ha ancora staccato il pass per i quarti di finale, dato che potrebbe ancora verificarsi un arrivo a tre in testa al girone delle due squadre citate con il Messico. La circostanza si verificherebbe qualora questa notte gli azzurri dovessero perdere proprio con il Messico, sconfitto invece dagli Stati Uniti in precedenza: in quel caso azzurri, statunitensi e messicani sarebbero alla pari con tre vittorie ed una sconfitta. L’ Italia dunque passerebbe il turno come prima del girone battendo il Messico, con gli Stati Uniti secondi ed i centramericani eliminati, mentre in caso di arrivo a tre in vetta il Messico sarebbe certo di passare il turno, mentre Italia e Stati Uniti si giocherebbero l’altro posto a disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic 2026: l’Italia si qualifica se…Le combinazioni contro il Messico

Articoli correlati

World Baseball Classic 2026: il girone e le avversarie dell’Italia. Sfida al Messico per la qualificazione?L’Italia, com’è noto, avrà quattro avversarie nel girone B del World Baseball Classic 2026 a Houston.

World Baseball Classic 2026: Italia-Messico per la qualificazione dopo l’impresaItalia contro Messico, il match che nei fatti vale la qualificazione nel gruppo B del World Baseball Classic 2026.

Contenuti utili per approfondire World Baseball Classic

Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; Le gare del World Baseball Classic su Sky e in streaming su NOW; Calendario World Baseball Classic 2026: orari giorno per giorno, tv, programma dai gironi alla finale; World Baseball Classic su Sky. C'è Italia-Brasile.

World Baseball Classic 2026: Italia-Messico per la qualificazione dopo l’impresaItalia contro Messico, il match che nei fatti vale la qualificazione nel gruppo B del World Baseball Classic 2026. Dopo l'impresa notturna contro Team ... oasport.it

World Baseball Classic 2026: l’Italia si qualifica se…Le combinazioni contro il MessicoL’Italia ha battuto questa notte gli Stati Uniti per 8-6 nel World Baseball Classic, ma nonostante l’impresa non ha ancora staccato il pass per i quarti di finale, dato che potrebbe ancora verificarsi ... oasport.it

Impresa leggendaria per il baseball azzurro. L'Italia batte i professionisti Usa 8-6 a Houston nel girone del World Baseball Classic. #ANSA - facebook.com facebook

Baseball, Italia batte Stati Uniti 8-6 nel World Baseball Classic #SkySport x.com