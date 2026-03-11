World Baseball Classic 2026 | Italia-Messico per la qualificazione dopo l’impresa
L’Italia sfiderà il Messico nel match decisivo per la qualificazione al gruppo B del World Baseball Classic 2026. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, che si contendono l’accesso alla fase successiva del torneo. La sfida si gioca in un clima di grande attesa, con le due nazionali pronte a dare il massimo sul campo.
Italia contro Messico, il match che nei fatti vale la qualificazione nel gruppo B del World Baseball Classic 2026. Dopo l’impresa notturna contro Team USA, gli azzurri di Francisco Cervelli devono compiere un’altra cosa di quelle grandi: battere, o perlomeno tenere a bada, i messicani per poter andare avanti nel torneo, un fatto ancora non sicuro per via delle questioni che si sono create nella classifica del raggruppamento. Innanzitutto, lo scenario più semplice: qualora l’Italia dovesse superare il Messico allora andrebbe a chiudere al primo posto da imbattuta nel girone (4-0) e passerebbero anche gli USA (3-1), mentre il Messico si fermerebbe a 2-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
