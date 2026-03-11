Winx Club & Friends su Prime Video debutta il nuovo canale dedicato ai più piccoli

Su Prime Video è stato lanciato un nuovo canale dedicato ai bambini, con un focus particolare sulle serie di Winx Club e altri cartoni animati creati da Iginio Straffi. La piattaforma ora offre un luogo unico dove i più piccoli possono trovare i loro personaggi preferiti e accedere facilmente a contenuti pensati per loro. La novità riguarda sia gli abbonati esistenti che nuovi utenti interessati ai programmi per bambini.

Per tutti i fan delle Winx e degli altri cartoni animati nati dal genio di Iginio Straffi c'è una interessante novità dalle parti di Prime Video. Rainbow, lo studio di pèroduzione e distribuzione fondato e presieduto da Straffi, ha infatti annunciato il lancio di “Winx Club & Friends”, il suo. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati 'I mercoledì dell'arte', nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli alla scoperta di Alexander CalderSarà dedicato ad Alexander Calder il nuovo appuntamento con ‘I mercoledì dell’arte’ per bambini, che si terrà oggi alle 17. Leggi anche: Apre il centro dedicato ai più piccoli Aggiornamenti e contenuti dedicati a Winx Club Discussioni sull' argomento WINX CLUB & FRIENDS - Il primo canale SVOD tematico che riunisce i brand più iconici di Rainbow; Da Loreto alla conquista dello streaming: le Winx lanciano il loro primo canale on-demand. Winx Club & Friends, arriva su Prime Video il nuovo canale tematico dedicatoLe fate più amate del mondo e tanti altri fantastici eroi sono pronti a far sognare il pubblico di tutte le età. Rainbow lancia Winx Club & Friends, il suo primo canale Svod tematico disponibile su ... ansa.it Nasce Winx Club & Friends, canale tematico SVOD su Prime VideoRainbow lancia Winx Club & Friends, il suo primo canale tematico SVOD disponibile su Prime Video a partire dal 10 marzo 2026. L’offerta è pensata per ragazze, ragazzi, giovani adulti e fan storici, ... it.blastingnews.com Le nuove figure di Winx Club: The Magic is Back sono arrivate Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha ti aspettano in tutte le edicole e su winxclub.com #winxclub #winxclubofficial #winxclubthemagicisback #themagicisback - facebook.com facebook