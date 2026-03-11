WhatsApp Under 13 | Guida agli account gestiti dai genitori

WhatsApp ha introdotto una nuova funzione che consente ai genitori di creare e gestire account per i figli under 13. Attraverso questa opzione, i genitori possono monitorare messaggi, chiamate e impostazioni di privacy dei preadolescenti utilizzando il proprio dispositivo. La funzione mira a offrire uno strumento di controllo diretto per le comunicazioni dei più giovani.

WhatsApp lancia gli account per gli under 13: una nuova funzione che permette ai genitori di gestire messaggi, chiamate e privacy dei figli preadolescenti tramite il proprio smartphone. Secondo quanto spiegato dal comunicato pubblicato sul Blog ufficiale, non si tratta di una versione “aperta” della piattaforma, ma di un’esperienza controllata che richiede il collegamento diretto al dispositivo di un genitore o di un tutore. La mossa risponde a una richiesta specifica delle famiglie, che spesso si trovano a dover gestire il primo smartphone dei figli senza strumenti di monitoraggio adeguati sulla messaggistica istantanea. Come funziona la nuova configurazione. 🔗 Leggi su Open.online

