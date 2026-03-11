WhatsApp per under 13 | arrivano gli account gestiti dai genitori Ecco come attivarli

WhatsApp ha annunciato l’introduzione di account gestiti dai genitori per i bambini sotto i 13 anni. La nuova funzione permette ai genitori di controllare e monitorare le attività dei figli sulla piattaforma, attivando gli account in modo sicuro e diretto. La novità mira a offrire uno strumento di gestione per le famiglie, rispettando le normative sulla tutela dei minori.

Per anni è stata una delle contraddizioni più evidenti dell'era digitale: bambini sempre più giovani con uno smartphone in tasca, ma piattaforme di messaggistica pensate formalmente per utenti più grandi. Ora WhatsApp prova a colmare questa zona grigia introducendo gli account gestiti da un genitore, un nuovo sistema pensato per i preadolescenti sotto i 13 anni, che consente alle famiglie di accompagnare i primi passi nella comunicazione digitale con strumenti di controllo più rigorosi. L'idea nasce da una richiesta esplicita delle famiglie. Sempre più genitori chiedono un modo per introdurre gradualmente i figli alla messaggistica, senza esporli subito a tutte le funzioni di una piattaforma pensata per adulti.