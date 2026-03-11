Weekend a Treviso | fiori antiquariato e teatro per tutti

Il fine settimana a Treviso prevede una serie di eventi dedicati a fiori, antiquariato e teatro. Nel territorio si svolgono mostre d’arte, mercati di artigianato e incontri letterari, offrendo un programma ricco di iniziative culturali e di intrattenimento per tutti i gusti. La città si anima con attività che coinvolgono residenti e visitatori, creando un clima di festa e scoperta.

Il weekend di fine marzo nel territorio trevigiano si apre con un’offerta culturale e ludica densa, spaziando tra mostre d’arte, eventi letterari e mercati di artigianato. Tra Treviso città e i comuni della provincia, si susseguono appuntamenti dedicati alla famiglia, al collezionismo e alle arti performative. L’agenda include il secondo Festival letterario dedicato ai legami familiari, fiere di antiquariato a Roncade e Godega, e rassegne teatrali per ragazzi in diversi centri del distretto. La programmazione spazia dalla musica dal vivo al cinema, offrendo occasioni di incontro che valorizzano le risorse locali. Fiori, piante e il cuore dell’artigianato locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

