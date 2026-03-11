Walter Musco | 24 uova grezze il nuovo minimalismo pasquale

Il pastry chef romano Walter Musco ha presentato la collezione pasquale 2026 chiamata Ovo Sapiens, in mostra dal 20 marzo al Pastry Lab di Largo Bompiani a Roma. La collezione comprende ventiquattro creazioni in cioccolato, ciascuna diversa dalle altre, che si concentrano sulla materia grezza e sul silenzio. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi.

Il pastry chef romano Walter Musco ha lanciato la collezione pasquale 2026 intitolata Ovo Sapiens. La mostra si svolge dal 20 marzo al Pastry Lab di Largo Bompiani a Roma, presentando ventiquattro creazioni uniche in cioccolato che esplorano la materia grezza e il silenzio. Questa iniziativa segna un distacco netto dalle collaborazioni artistiche precedenti con artisti come Banksy o Fontana, spostando l’attenzione verso un minimalismo radicale che elimina ogni ornamento superfluo. L’iniziativa non è solo una vetrina commerciale ma un atto meditativo che coinvolge suoni grezzi e profumi di terra bagnata, creando un’esperienza sensoriale completa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

