A Roma si svolge il primo torneo internazionale di Walking Football, un calcio in cui ai giocatori è vietato correre. L’evento, chiamato

Il "Calcio camminato" sbarca in Italia. Lo fa partendo dalla capitale: Roma sarà teatro 1° Torneo Internazionale "City of Rome", organizzato dalla Lega Nazionale Walking Football in collaborazione con Asc. La manifestazione, che si terrà tra sabato 14 e domenica 15 marzo, vedrà la partecipazione di 30 squadre provenienti da tutta Europa. "Questo per noi è un sogno", ha detto Andrea Ceccarelli, presidente della Lega Nazionale Walking Football: "Nel nostro Paese poco meno di 1.000 persone lo praticano, all'estero società professionistiche come Newcastle, Arsenal, Manchester United e Manchester City hanno la loro squadra e abbiamo deciso che era ora che anche l'Italia si mettesse in pari". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Walking Football: a Roma il primo torneo internazionale del calcio in cui è vietato correre

Articoli correlati

A Cerveteri il primo torneo di Walking FootballCerveteri, 1° gennaio 2026 – Dopo mesi di attività, a Cerveteri, arriva il primo torneo di walking football.

Il segreto dei giocatori di football per correre al gelo con -15º: il trucco del peperoncinoI Rams hanno vinto nonostante il gelo di Chicago e Poona Ford ha rivelato il suo piccolo segreto, rubato a un altro giocatore: mette del pepe di...

Aggiornamenti e notizie su Walking Football

Temi più discussi: Juventus in ansia per Gatti: non si è allenato per una botta; Sport e Salute al Mipim 2026, Mezzaroma: Lo sport è la nuova frontiera della rigenerazione urbana; Lazio, verso l'Atalanta in dubbio Gila, Basic e Maldini; Giudice Sportivo: stop per Wesley e Pinamonti. Ecco gli squalificati nella 28? giornata.

City of Rome, nella Capitale arriva il 1° torneo internazionale di walking footballRoma è pronta a diventare la capitale europea del calcio camminato grazie al 1° Torneo Internazionale City of Rome, organizzato dalla Lega Nazionale Walking Football in collaborazione con Asc, che s ... ansa.it

Roma Capitale del walking football : presentato allo Stadio Olimpico il 1º Torneo InternazionaleROMA (ANSA) - Roma è pronta a diventare la capitale europea del calcio camminato grazie al 1° Torneo Internazionale City of Rome, organizzato dalla Lega Nazionale Walking Football in collaborazione ... corrieredellosport.it

CONTEST LE SIGNORE DELL'ASTI WALKING FOOTBALL - facebook.com facebook