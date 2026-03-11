VW | 20 auto nel 2026 la metà elettriche

Il Gruppo Volkswagen ha comunicato che nel 2026 lancerà 20 nuovi modelli di auto. Di questi, circa la metà saranno veicoli elettrici a zero emissioni. L’annuncio riguarda l’intera gamma di modelli previsti per quell’anno senza specificare i dettagli di ciascuno. La casa automobilistica ha reso noto il piano di introduzione di nuove vetture nel prossimo futuro.

Il Gruppo Volkswagen ha annunciato il lancio di 20 modelli nel corso del 2026, di cui circa la metà saranno veicoli elettrici a zero emissioni. Questa offensiva strategica mira a recuperare posizioni perse nel 2025, coinvolgendo marchi come Audi, Porsche, Lamborghini e Skoda con nuove piattaforme tecnologiche. L’anno precedente aveva un crollo dell’utile operativo pari al 53%, creando una pressione immediata sulla necessità di ripensare l’offerta commerciale. La risposta arriva sotto forma di una rinnovata gamma che punta a colmare i vuoti lasciati dai modelli in uscita, puntando su compatte elettriche basate sull’architettura MEB+. L’obiettivo è chiaro: offrire soluzioni concrete per il mercato italiano, dove la transizione energetica richiede strumenti pratici e accessibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

