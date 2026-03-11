Vredestein Quatrac Pro 2 | la gomma per auto elettriche

Apollo Tyres ha annunciato i dettagli tecnici del nuovo Vredestein Quatrac Pro 2, un pneumatico all season sviluppato per adattarsi alle esigenze delle auto elettriche. Il prodotto è stato pensato per affrontare le sollecitazioni dei veicoli elettrici, offrendo prestazioni durante tutto l’anno. La presentazione include specifiche tecniche e caratteristiche progettate per garantire efficienza e sicurezza su strada.

Apollo Tyres ha reso pubblici i dettagli tecnici del nuovo Vredestein Quatrac Pro 2, un pneumatico all season di nuova generazione progettato per gestire le sollecitazioni dei veicoli elettrificati. La gomma presenta una mescola innovativa e un disegno direzionale che risponde alle esigenze della mobilità moderna. La tecnologia punta a unire dinamica, comfort e compatibilità con le auto elettriche, affrontando la sfida delle coppie immediate dei motori elettrici. Le dimensioni coprono gamme da 17 pollici fino a 24 pollici, con indici di velocità fino a 300 kmh. Ingegneria della mescola per l'era elettrica. Il cuore del progetto risiede nella formulazione chimica del composto gommoso.