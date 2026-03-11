La presidente della Commissione europea ha dichiarato a Parigi che fermare la produzione di energia nucleare rappresenta un errore strategico. Durante un intervento pubblico, ha evidenziato come questa decisione possa influire sulla produzione energetica e sulla sicurezza energetica dell’Europa. La sua presa di posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulle politiche energetiche e sul ruolo dell’atomo nel mix di approvvigionamento.

"Un errore strategico": a Parigi Von der Leyen (foto) ammette gli errori sullo stop al nucleare È servito lo spettro di uno choc petrolifero per spingere la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a sbilanciarsi: "Nel 1990 un terzo dell’elettricità europea proveniva dal nucleare, oggi siamo al 15%. Col senno di poi è stato un errore strategico voltare le spalle a una fonte di energia affidabile, accessibile e a basse emissioni". Davanti alla platea del 2° summit internazionale sul nucleare civile, organizzato a Parigi da Emmanuel Macron e dal direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, Von der Leyen ha svelato i contorni della strategia europea per rilanciare il settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Von der Leyen rilancia l’energia nucleare: "Un errore strategico stoppare la produzione"

