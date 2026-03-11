Von der Leyen | Nessuna lacrima per il regime iraniano ma il diritto è fondamentale

Il presidente della Commissione europea ha dichiarato che non ci saranno lacrime per il regime iraniano, ma ha ribadito che il rispetto del diritto rimane essenziale. Ha inoltre sottolineato che mantenere la fermezza non significa perdere di vista gli obiettivi. La sua affermazione arriva in un momento di tensioni internazionali legate alla situazione nel paese.

“Vedere il mondo così com’è non sminuisce in alcun modo la nostra determinazione a lottare per il mondo che vogliamo. L’Unione Europea è stata fondata come progetto di pace. Il nostro incrollabile impegno per la ricerca della pace, per i principi della Carta delle Nazioni Unite e per il diritto internazionale sono centrali oggi come lo erano al momento della nostra creazione. E sosterremo sempre questi principi “. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo sul conflitto in Iran e la preparazione del Consiglio europeo del 19 marzo. “All’inizio di quest’anno, centinaia di migliaia di giovani iraniani sono scesi in piazza per chiedere un futuro migliore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

