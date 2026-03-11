Volley serie B1 donne il presidente Sabbioni fa il punto sul campionato | Potevamo vincere due-tre partite in piùmiglioreremo Vtb | Nessun rimpianto guardiamo avanti

Il presidente della squadra di volley femminile di serie B1 commenta la situazione attuale del campionato, affermando che la squadra avrebbe potuto vincere due o tre partite in più e che ci sono margini di miglioramento. Il rappresentante della VTB invece sostiene di non avere rimpianti e di guardare avanti, mentre mancano otto giornate alla fine della stagione e la squadra deve recuperare nove punti per raggiungere il terzo posto, l’ultimo utile per la promozione.

Otto giornate al termine della stagione e 9 punti da recuperare sul terzo posto, l’ultimo utile per la promozione in A3 femminile: le speranze della Dm Sistemi Group Volley Team Bologna di centrare la seconda promozione consecutiva dopo quella in A2 di un anno fa (a cui seguì la rinuncia) sono ormai ridotte al lumicino. "Ho poco da rimproverare a squadra e allenatore, dobbiamo guardare avanti", spiega Roberto Sabbioni. Presidente, eravate partiti con la speranza di fare una stagione più ambiziosa per lottare per il vertice. Cosa non è andato? " Bongiovanni è stata costretta da un problema muscolare a saltare la preparazione ed è entrata nelle rotazioni solo alla quinta giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie B1 donne, il presidente Sabbioni fa il punto sul campionato: "Potevamo vincere due-tre partite in più,miglioreremo». Vtb: "Nessun rimpianto, guardiamo avanti» Articoli correlati Leggi anche: Volley B1 donne: resa a Ravenna in poco più di un’ora. Vtb, un ko pesante. La A3 è più lontana Volley B1 donne: successo sofferto al tie-break contro l’ultima in classifica e solo due punti conquistati. Vtb, è una vittoria dal gusto amaro. Sabato l’ultimo treno per salireDM SISTEMI GROUP VTB 3 SCANDICCI 2 (25-12, 23-25, 25-22, 22-25, 15-13) DM SISTEMI GROUP VOLLEY TEAM BOLOGNA: Neriotti 9, Saccani 2, Pinali 18, Fucka... Contenuti utili per approfondire Volley serie Temi più discussi: Definito il quadro delle semifinali della Final Four di Coppa Italia Serie B; Volley serie B1 donne. Olimpia Teodora, che brividi con Reggio; Volley Femminile Serie B1 - Lasersoft in campo sabato alle ore 18.00. Avversario il Montesport Firenze sul parquet amico; Le partite della serie B1 femminile. VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: sconfitta amara per il Mondovì VolleyQuinta giornata di ritorno nel Campionato di Volley femminile di serie B1. Florens Vigevano e Volley 2001 Garlasco continuano a vincere. Le pumine di Basso crollano in casa contro il Gso Villa Cortese ... targatocn.it Volley Serie B1 donne. Olimpia Teodora, che brividi con ReggioAvanti di due parziali, la squadra di Rizzi si fa raggiungere e la spunta al tiebreak ... msn.com Differita Volley serie A2 femminile - stagione2025/26 PanBiscò SSD Leonessa Altamura Volley VS Marsala Volley Martedì 10 marzo dalle 23:15 su Teleregione Segui su: canale 77 del DTT streaming su www.teleregionecolor.com/teleregione-live-str - facebook.com facebook