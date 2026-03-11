Volley | Mattei Ravenna schiaccia il Bcc Romagnolo 3-0

Sabato si è disputata una partita di Serie D di volley tra la Mattei Ravenna e il Bcc Romagnolo, formazione femminile del Volley Club Cesena. La gara si è svolta sul campo delle padrone di casa, con la Mattei Ravenna che ha vinto con un risultato di 3-0. La partita ha visto le due squadre affrontarsi in modo diretto e senza interruzioni.

La formazione femminile del Volley Club Cesena, nota come Bcc Romagnolo, ha affrontato la Mattei Ravenna in un incontro di Serie D disputato sabato sul campo delle padrone di casa. Il risultato finale è stato 3-0 a favore delle ravennate con parziali 25-21, 25-14 e 25-22, lasciando le cesenati ferme all'ottavo posto con 20 punti. Nonostante la sconfitta netta, l'impegno mostrato dalle bianconere è stato riconosciuto come valido, anche se la scarsa esperienza nei momenti decisivi ha pesato sull'esito. L'incontro si è svolto nel girone E del campionato, dove la Mattei Ravenna occupa la terza posizione in classifica. La squadra ospite ha centrato l'obiettivo prefissato prima della partita: mettere in campo la migliore prestazione possibile contro una avversaria determinata a riscattare la sconfitta dell'andata.