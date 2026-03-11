Volley Club Frascati Fabbo | Contro il Volley Friends sarà una gara importante

Il Volley Club Frascati ha ottenuto una vittoria nella serie B2 contro la Smeralda, penultima in classifica, in un match giocato in casa. Le giocatrici di coach Gianluca Tarquini sono riuscite a vincere con un risultato netto. Il prossimo incontro sarà contro il Volley Friends, e Fabbo ha definito la partita come una gara importante.

Frascati (Rm) – Un'altra vittoria per la serie B2 del Volley Club Frascati. Le ragazze di coach Gianluca Tarquini hanno vinto nettamente nel match interno contro le sarde della Smeralda, penultime della classe. Un 3-0 secco che Ludovica Fabbo, alzatrice classe 2003, commenta in questi termini.