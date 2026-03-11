Volkswagen va indietro di 10 anni Crolla l' utile taglio di 50mila posti

Volkswagen ha registrato un calo di utili di circa 10 anni, con un risultato operativo di 8,9 miliardi di euro, quasi dimezzato rispetto al passato, e un margine che si è ridotto al 2,8%. La società ha annunciato anche un taglio di 50.000 posti di lavoro, segnando un deterioramento delle performance finanziarie e una crisi occupazionale che riporta il gruppo ai livelli di oltre un decennio fa.

Conti nerissimi e prospettive occupazionali drammatiche per il gruppo Volkswagen che, dal punto di vista del risultato operativo (quasi dimezzato a 8,9 miliardi) e del margine (sceso al 2,8%) è arretrato ai tempi del Dieselgate, cioè al 2016. Entro il 2030, inoltre, lo stato maggiore di Wolfsburg prevede di tagliare 50mila posti di lavoro per risparmiare 6 miliardi. Guardando al 2025, per il colosso tedesco, primo in Europa e secondo nel mondo (8,98 milioni i veicoli di tutte le marche venduti), crollo anche dell'utile netto: 6,9 miliardi (-44% rispetto ai 12,4 miliardi del 2024). Stabili i ricavi a circa 322 miliardi (-0,8%).