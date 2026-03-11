La Volkswagen Golf R monta un motore da 2 litri che produce 333 cavalli, con trazione integrale che distribuisce la potenza su tutte le ruote. La vettura può contare su una coppia massima di 420 Nm, consentendo una risposta immediata e una buona stabilità durante la guida. La prova si concentra sulle caratteristiche di questa versione sportiva della Golf, nota per le sue prestazioni elevate.

Potente, dotatissima, divertente, costosa e nera. La Volkswagen Golf R Black Edition, oltre alla carrozzeria nera, aggiunge dettagli come i cerchi Estoril da 19 pollici ed i loghi bruniti, sono nere anche le pinze dei freni e i quattro terminali di scarico. Con una manciata di optional una Golf R come quella da noi provata arriva facilmente alla soglia di 75 mila euro. Qualcuno potrebbe urlare allo scandalo per un prezzo così alto per una Golf, in realtà la "R" continua ad avere un pubblico di riferimento, che è confermato da oltre un quarto di milione di esemplari venduti dalla prima della stirpe, la Golf R32 del 2002. La Golf ha sempre avuto un animo sportivo, fin dalla prima Gti del 1976. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Volkswagen Golf R: la prova della cattiva in abito da sera

Volkswagen Golf Gti 50 Edition, la prova della più potente: 325 Cv per la serie limitata da recordArriverà nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2026 la Volkswagen Golf Gti 50 edition, la versione più potente (con i suoi 325 Cv di...

La Volkswagen Golf R è l'auto definitiva

Volkswagen Golf R: in Italia solo la hatchback da 333 CvPunto di partenza per il design della Golf R è l’ottava generazione Golf. Aggiornata per molti aspetti estetici e tecnologici. Tra questi, l’introduzione dei fari Led Matrix Iq Light. Nuovi ... gazzetta.it

Volkswagen Golf R 2025, la più potente di sempre: 333 CV e 270 km/h di velocitàDopo le prime foto ufficiali degli scorsi mesi, Volkswagen ha svelato la Golf R 2025, quella che fino ad oggi è la Golf più potente di sempre grazie ai suoi 333 cavalli sotto il cofano. Dopo il lancio ... auto.everyeye.it

50 anni di pura attitudine GTI. Dal 1976 la Volkswagen Golf GTI è il punto di riferimento tra le sportive compatte: oltre 2,5 milioni di unità prodotte e un’eredità che continua a evolversi. Nel 2026 festeggiamo mezzo secolo di leggenda con eventi dedicati, l’esclu - facebook.com facebook

