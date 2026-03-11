Un appello arriva dalle autorità sanitarie del Valdarno per invitare le mamme a condividere la propria esperienza di parto presso il Punto Nascita dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia. La richiesta è rivolta alle donne che hanno partorito nell’unità di nascita del nosocomio, con l’obiettivo di raccogliere testimonianze dirette sulle loro esperienze. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla realtà del servizio, senza entrare nel merito di cause o motivazioni.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Un invito alle mamme del territorio a raccontare la propria esperienza di parto al Punto Nascita dell'Ospedale Santa Maria alla Gruccia. È questo l'obiettivo di "Voci di Nascita", l'iniziativa lanciata dalla pagina social Voglio nascere in Valdarno, nata per sostenere e valorizzare il reparto dell'ospedale valdarnese in una fase particolarmente delicata per il suo futuro. Il progetto punta a raccogliere e condividere le storie delle donne che hanno vissuto in prima persona il momento della nascita dei propri figli alla Gruccia, dando spazio a ricordi, emozioni e riflessioni legate a uno dei momenti più significativi della vita di una famiglia.

© Lanazione.it - “Voci di nascita”, l’appello alle mamme del Valdarno per raccontare l’esperienza alla Gruccia

