Vite in movimento la malattia non è tutta la storia

Si è svolto a Roma l’incontro “La malattia non è tutta la storia – Vite in movimento: storie di cura e di ciò che ci fa battere il cuore”, promosso dall’ Associazione Robin Hood Roma ODV, associazione di pazienti, familiari e amici di pazienti con malattie ematologiche rare. L’evento si inserisce nel progetto “Storie di Impatto”, uno spazio di condivisione, presente nel sito (www.robinhoodroma.org) dove le esperienze difficili non vengono negate, ma accolte e trasformate. Ci sono storie che nascono dal dolore ma non vi restano prigioniere. Storie che cambiano forma diventano incontro, relazione e futuro. L’incontro ha voluto proprio dare voce a queste esperienze, ricordando che quando la malattia entra nella vita di una persona non definisce tutto ciò che quella persona è. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

