Visite oculistiche gratuite a Napoli | nuova clinica offre occhiali e controlli per tutti

A Secondigliano è stata inaugurata una nuova clinica oculistica che offre visite gratuite a chiunque ne abbia bisogno. La struttura mette a disposizione anche occhiali senza costi e servizi di controllo della vista. L'obiettivo è garantire assistenza a tutte le persone che non possono permettersi visite private o l’acquisto di occhiali. La clinica si rivolge quindi a chi necessita di supporto per la salute degli occhi.

Dal 9 al 27 marzo 2026, Secondigliano, un quartiere di Napoli, accoglierà una clinica oculistica che offrirà visite e occhiali da vista gratuiti. Questa iniziativa è parte delle Giornate della Vista, promosse dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. L'obiettivo è garantire cure oculari a chi ne ha più bisogno, in un contesto di fragilità sociale. La clinica sarà situata presso il Ministero Cristiano Secondigliano, in via Privata Detta Scippa. Le persone in condizioni svantaggiate potranno ricevere visite oculistiche e occhiali senza alcun costo.