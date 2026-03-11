A partire dal 28 marzo, saranno organizzate visite all’imbrunire presso Villa Mensa, con un primo appuntamento che si svolgerà in quella data. Quest’anno, anche a Villa Mensa, gli eventi serali si terranno in due occasioni, seguendo il modello delle visite alla pieve di San Venanzio, che da tempo propone questa esperienza ai visitatori.

Come all’antica pieve di San Venanzio, quest’anno raddoppieranno anche a Villa Mensa gli appuntamenti con le visite all’imbrunire. Dopo il successo dello scorso anno, infatti, passano da due a quattro le occasioni per scoprire lo storico complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore al calare del sole, tra luci soffuse e in un’atmosfera magica e suggestiva. Durante il percorso, i visitatori potranno immergersi nella storia della quattrocentesca Delizia Estense, esplorando esterni ed interni. Ogni stanza custodisce storie, aneddoti e leggende che raccontano la vita dei personaggi legati alla famiglia d’Este e alla sua influenza sulla storia del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Visite all’imbrunire a Villa Mensa. Primo appuntamento il 28 marzo

Articoli correlati

“Cantieri aperti”: allo Spasimo il primo appuntamento con le visite tecnicheL’obiettivo comune è rafforzare la collaborazione tra progettisti, direzione lavori e imprese, promuovendo una cultura condivisa della sicurezza,...

Leggi anche: Rifiuti: sabato 28 e domenica 1 marzo nuovo appuntamento “Ama il tuo quartiere” a Roma

Una selezione di notizie su Villa Mensa

Temi più discussi: Visite all’imbrunire a Villa Mensa. Primo appuntamento il 28 marzo; Riqualificazione Accesso Nord Ovest di Ferrara: nuovo assetto viabile all'incrocio tra via Padova e viale Po; Spaccio al Velodromo di Ferrara: denunciato pusher, segnalato l’acquirente.

Appuntamenti a Villa Mensa e San VenanzioÈ stato stilato il calendario delle visite a Villa Mensa e alla pieve di San Venanzio, che dall’anno scorso fanno parte di un unico percorso turistico e di valorizzazione del territorio, affidato alla ... ilrestodelcarlino.it

Visite guidate a Villa Mensa, ogni terza domenica mensileTornano da oggi le visite guidate a Villa Mensa. Il complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore sarà visitabile la terza domenica del mese: 16 marzo, 20 aprile, 18 maggio, 15 giugno, 21 ... ilrestodelcarlino.it

Copparo, Villa Mensa: raddoppiano le visite all’imbrunire tra storia e atmosfera suggestiva x.com

Torna La Furiosa a Villa Mensa. Domenica 8 marzo, l'11ª edizione della ciclostorica partirà alle 9.30 da piazza Castello a Ferrara e arriverà in mattinata al punto ristoro del complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore. Il percorso si snoderà per 63 facebook