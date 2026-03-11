Visita guidata | La Bibbia istoriata padovana - La città e i suoi affreschi

Al Palazzo Vescovile di Padova si terrà una visita guidata dedicata alla Bibbia Istoriata Padovana, che sarà mostrata al pubblico per la prima volta dopo secoli. L’evento permette di ammirare un importante patrimonio artistico e storico legato alla città, con l’esposizione di affreschi e opere che raccontano la Bibbia attraverso immagini e scene rappresentate sui muri del palazzo.

Presso il Palazzo Vescovile di Padova si potrà ammirare, unita per la prima volta dopo secoli, la Bibbia Istoriata Padovana. Nata nella Padova carrarese di fine Trecento, la Bibbia fu realizzata da una bottega di miniatori che diedero forma visiva alle storie dell'Antico Testamento.