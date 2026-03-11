Visita guidata | Dante Cangrande e le stelle

Al tempo di Dante l’astrologia era considerata una scienza, insegnata nelle Università. Oggi abbiamo ragione di pensare che l'esule fiorentino scelse Verona come “rifugio e ostello” poiché vide nel condottiero Cangrande (colui che impresso fue, nascendo, sì da questa stella forte) il personaggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

