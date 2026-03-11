Visioni fantastiche | festival scuole sposta date per

La quarta edizione del festival dedicato alle scuole, intitolato Visioni fantastiche, ha annunciato lo spostamento delle date a causa di un referendum nazionale che ha modificato il calendario scolastico. L’evento, originariamente programmato per un determinato periodo, sarà riprogrammato in una data successiva. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori per garantire la partecipazione di tutte le scuole coinvolte.

La quarta edizione del festival dedicato alle scuole, intitolato Visioni fantastiche, subirà uno spostamento delle date a causa della concomitanza con un referendum nazionale che modifica il calendario scolastico. L'evento si aprirà ufficialmente mercoledì 25 marzo e si chiuderà martedì 31 marzo, recuperando le due giornate saltate all'inizio della settimana successiva. Sarà una settimana intensa tra proiezioni gratuite al cinema Mariani e al cinema Mar, dedicata esclusivamente agli studenti di ogni ordine e grado. Il nuovo calendario e l'impatto del referendum. La decisione di posticipare l'apertura è dettata dalla necessità di evitare sovrapposizioni con le attività legate al voto popolare previsto per quella data.