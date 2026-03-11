Visioni di Rumiz al Civico

Al Civico si sono tenute le visioni di Rumiz, un evento che ha coinvolto il pubblico in un breve ma intenso momento. L'incontro ha lasciato una traccia duratura, tra ricordi, aspirazioni e scelte di vita. La discussione si è protratta oltre il tempo previsto, creando un legame tra chi ha partecipato e le immagini condivise.

Un incontro che dura un attimo e continua a vivere per anni, sospeso tra memoria, desiderio e destino. È il cuore di 'Un sogno a Istanbul - Ballata per tre uomini e una donna', lo spettacolo in scena domani sera alle 20.45 al Teatro Civico, tratto dal romanzo di Paolo Rumiz 'La cotogna di Istanbul', uno dei suoi libri più amati. A portarlo sul palcoscenico è l'adattamento teatrale firmato da Alberto Bassetti, con la regia di Alessio Pizzech e un cast composto da Maddalena Crippa, Maximilian Nisi, Mario Incudine e Adriano Giraldi. La produzione è di La Contrada Teatro Stabile di Trieste insieme ad Arca Azzurra. La storia è quella di Maximilian von Altenberg, ingegnere austriaco inviato a Sarajevo nell'inverno del 1997 per un sopralluogo tecnico.