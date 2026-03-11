Visioni a Miasino opere in mostra di Sara Oberhauser

A Miasino, nelle sale di Villa Nigra, si apre una mostra dedicata alle opere di Sara Oberhauser, che raccoglie i lavori realizzati negli ultimi dieci anni. L'esposizione, aperta dal 14 al 29 marzo, presenta una selezione di creazioni dell'artista che spaziano tra tecniche e temi diversi. L’evento offre l’opportunità di ammirare una vasta produzione artistica in un contesto naturale e storico.

L’arte di Sara Oberhauser in un'esposizione che raccoglie il lavoro di oltre dieci anni di produzione, dal 14 al 29 marzo nelle sale di Villa Nigra a Miasino, sul lago d'Orta. La mostra sarà visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.Prevista l'inaugurazione della mostra. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

