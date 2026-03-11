Visioni a Miasino opere in mostra di Sara Oberhauser

A Miasino, dal 14 al 29 marzo, si terrà una mostra dedicata alle opere di Sara Oberhauser presso Villa Nigra. L’esposizione presenta i lavori realizzati negli ultimi dieci anni, offrendo una panoramica completa del suo percorso artistico. La mostra raccoglie le creazioni dell’artista, esposte in un contesto che valorizza le sue diverse tecniche e tematiche.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) L’arte di Sara Oberhauser in un'esposizione che raccoglie il lavoro di oltre dieci anni di produzione, dal 14 al 29 marzo nelle sale di Villa Nigra a Miasino, sul lago d'Orta. La mostra sarà visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Prevista l'inaugurazione della mostra sabato 14 marzo alle ore 16. Un altro evento, intitolato “Letture poetiche”, è invece in programma per sabato 21 marzo alle ore 16, con la voce di Beppe Deiana e il violino di Mauro Barisone. Boschi e... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Sette Opere per la Misericordia: in mostra le opere donate da sette artisti internazionali al Pio Monte in dialogo con il capolavoro di CaravaggioSabato 24 gennaio alle ore 11 s'inaugura al Pio Monte della Misericordia l’VIII edizione di Sette Opere per la Misericordia, progetto che invita...