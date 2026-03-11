Vis Artena calcio Graziani | Il pari di Colle di Fuori? Nulla è ancora perduto

Il portavoce della squadra di calcio di Vis Artena ha commentato il risultato della partita contro Colle di Fuori, affermando che nulla è ancora perduto. La squadra, dopo aver passato un lungo periodo in testa al girone E, si trova ora al secondo posto in classifica. La partita si è conclusa con un pareggio, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi nella stagione.

Artena (Rm) – Dopo un lungo periodo in vetta al girone E, la Prima categoria della Vis Artena adesso è seconda. Nello scorso fine settimana, i rossoverdi hanno pareggiato sul campo del Colle di Fuori e il Villanova ha vinto il suo match interno col Labico, andando in testa al campionato con due. 🔗 Leggi su Romatoday.it

