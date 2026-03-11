Le violenze e le molestie sul lavoro si sviluppano spesso in modo graduale, senza episodi clamorosi che attirino subito l’attenzione. In molti casi, i segnali di disagio vengono ignorati o sottovalutati fino a when si raggiunge la soglia legale di tutela. La difficoltà di intervenire tempestivamente può portare a situazioni di tensione che si aggravano nel tempo.

di Renato Albanese * Le violenze e le molestie sul lavoro non iniziano quasi mai con un episodio eclatante. Più spesso emergono prima, in modo meno visibile, attraverso segnali deboli: battute ostili mascherate da ironia, esclusioni ripetute dalle comunicazioni di lavoro, interruzioni sistematiche in riunione, invasioni dello spazio personale, contatti minimizzati come “scherzi”. Ed è proprio in questa zona grigia che molte organizzazioni arrivano tardi. Il punto non è ridimensionare la soglia giuridica. Quando un comportamento integra una violazione disciplinare, civile o penale, il diritto deve fare il suo corso. Il problema è un altro: se l’organizzazione si muove solo quando il fatto è già chiaramente qualificabile sul piano legale, spesso ha già perso il momento migliore per prevenire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Violenze e molestie sul lavoro: perché aspettare la soglia legale spesso significa arrivare tardi

