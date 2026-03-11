Violenza in un bar di via Emilio Lepido sospenso per 15 giorni

La Questura di Parma ha deciso di sospendere per 15 giorni un bar situato in via Emilio Lepido a causa di diversi episodi di violenza avvenuti all’interno o nelle vicinanze della struttura. La misura mira a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nella zona, dopo che si sono verificati ripetuti episodi che hanno preoccupato residenti e commercianti. La sospensione entra in vigore immediatamente.

La Questura di Parma ha disposto la sospensione per 15 giorni di un bar di via Emilio Lepido, a seguito di numerosi episodi che hanno messo a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento, notificato il 6 marzo, è stato emesso ai sensi dell’art. 100 TULPS dal Questore della Provincia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Tentato furto a un bancomat in via Marco Emilio Lepido: furgone sequestratoUn tentativo di furto nella notte in via Marco Emilio Lepido, dove intorno alle 2. Tamponamento tra due auto in via Emilio Lepido: traffico in tilt a San ProsperoTamponamento tra due auto nella mattinata di oggi in via Emilio Lepido, nella zona di San Prospero, alle porte della città.