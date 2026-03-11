Violenza contro i professionisti della sanità | 211 aggressioni nel 2025

Nel 2025, gli operatori delle aziende sanitarie di Parma hanno subito 211 aggressioni, con 137 episodi verbali, 69 fisici e 5 danni ai beni aziendali. Rispetto all’anno precedente, il numero di aggressioni è cresciuto, passando da 184 a 211. La maggior parte degli attacchi si è verificata tra personale sanitario e utenti. La situazione riguarda sia i reparti ospedalieri che le strutture territoriali.

Nel 2025 gli operatori delle aziende sanitarie di Parma hanno subito 211 aggressioni, di cui 137 verbali, 69 anche fisiche e 5 danni ai beni aziendali, in aumento rispetto alle 184 registrate nel 2024. Per parlare di questo fenomeno e approfondirne l’impatto della violenza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Professionisti contro la violenza. Nuovo incontroProsegue il percorso del progetto "Sentinelle nelle professioni", promosso da Confartigianato Imprese Grosseto e Soroptimist International d’Italia,... Nasce Quotidiano Sanità Club, piattaforma di servizi per i professionisti della salute(Adnkronos) – 'Quotidiano Sanità', punto di riferimento per l'informazione e l'aggiornamento nel mondo sanitario da oltre 15 anni, lancia... Aggiornamenti e notizie su Violenza contro i professionisti della... Temi più discussi: Anelli (OMCeO Bari): Solidarietà ai medici aggrediti. La legge contro la violenza funziona, ma occorre lavorare sulla cultura. A Perugia il 12 marzo ribadiremo il ruolo dei medici come costruttori di pace; Medici e Pace, dai professionisti della salute impegno contro la violenza; Giornata delle donne, De Maria: Medicina sempre più al femminile, basta violenze e aggressioni contro chi cura; 'Medici e Pace', dai professionisti della salute impegno contro la violenza. Violenza contro i medici, l’Ordine di Lecce alza la voce: Escalation inaccettabileIl presidente della Commissione albo odontoiatri, Salvatore Caggiula, esprime solidarietà al collega di Spongano vittima di un’intimidazione a colpi di pistola sullo studio e chiede tutele immediate p ... lecceprima.it Colpi d’arma da fuoco contro uno studio dentistico, la condanna dell’Ordine dei Medici di LecceLecce - «L’escalation della violenza contro i medici e i sanitari in genere deve far riflettere». Questo il convincimento del presidente della Commissione ... corrieresalentino.it Radio1 Rai. . #Messina Daniela Zinnanti, 50, è stata uccisa con decine di coltellate. Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima, ha confessato il #femminicidio. Era ai domiciliari con il braccialetto elettronico per reati contro la persona, violenza e min - facebook.com facebook La #violenza nel #mondo ha #oltrepassato ogni #limite e non si vede una fine… x.com