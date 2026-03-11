Vino | -3,7% nel 2025 Usa in crisi

Nel 2025, l’export di vino italiano ha registrato una diminuzione del 3,7% nel valore e dell’1,9% nel volume rispetto all’anno precedente. Gli Stati Uniti sono tra i mercati più colpiti, vivendo una fase di crisi che ha influenzato le esportazioni totali. I dati ufficiali mostrano un calo complessivo nelle vendite all’estero del settore vinicolo italiano.

Il 2025 ha chiuso con un bilancio negativo per l'export del vino italiano, segnando una flessione del 3,7% nel valore e dell'1,9% nel volume. Gli Stati Uniti rappresentano il punto debole di questa dinamica, con una perdita specifica di 170 milioni di euro a causa dei dazi e del cambio sfavorevole. I dati Istat confermano che le esportazioni si sono fermate a 7,78 miliardi di euro, scendendo sotto la soglia degli 8 miliardi raggiunta nell'anno precedente. Il calo è stato guidato dai mercati extra-UE, mentre l'Europa ha mostrato una leggera resilienza con una crescita dello 0,5%. La situazione richiede un ripensamento strategico immediato per recuperare posizioni perse su mercati chiave come Regno Unito, Canada e Russia.