Vimercate | 50 banchi europei cibo e arte

A Vimercate si prepara un evento con cinquanta banchi provenienti dall’Europa, dedicati a cibo e arte. Le piazze della città si riempiranno di prodotti gastronomici e manufatti provenienti da diversi paesi europei, offrendo ai visitatori un’occasione di scoprire le tradizioni e le specialità del continente. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni, coinvolgendo numerosi espositori e pubblico.

Un’esplosione di sapori e manufatti europei sta per trasformare le piazze di Vimercate in un vero e proprio salotto internazionale. Dal 13 al 15 marzo 2026, la città accoglierà oltre 50 banchi dedicati allo street food e all’artigianato, creando un ponte gustativo tra l’Italia e il resto del vecchio continente. L’iniziativa, che si svolgerà principalmente in Piazza Unità d’Italia ma anche nelle adiacenti Piazza Santo Stefano, Via Roma e Piazza Castellana, promette di offrire un viaggio sensoriale senza lasciare il territorio italiano. Le attività partiranno alle 9:00 del mattino per concludersi alle 24:00, coprendo un arco temporale esteso per massimizzare la partecipazione dei visitatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

