Nel centro storico un presidio di vigilanza a piedi è stato istituito per aumentare la presenza sul territorio. Si tratta di un servizio di prossimità pensato per garantire un controllo più diretto e visibile. Il nuovo modello di vigilanza si basa su un'azione più lenta e ravvicinata, rispondendo alle richieste di sicurezza avanzate dalla comunità locale.

Un presidio “lento“ e di prossimità, pensato per rafforzare la presenza sul territorio e rispondere in modo concreto alle sollecitazioni arrivate dai cittadini. Il Comune di Broni istituisce un servizio di vigilanza a piedi nelle aree del centro storico, affidato alla polizia locale. L’attività si svolgerà dalle 17,30 fino a fine turno, fascia oraria individuata per garantire un controllo più puntuale e costante del cuore della città, con l’obiettivo di prevenire sul nascere episodi o comportamenti che possono incidere sulla percezione di sicurezza, sul decoro e, più in generale, sulla qualità della vita. Il presidio appiedato consentirà agli operatori di muoversi con maggiore facilità tra vie e piazze del centro, osservare da vicino ciò che accade e mantenere un contatto diretto con residenti e attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigilanza a piedi nel centro storico

