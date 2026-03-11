A Bologna, i genitori di un asilo cittadino hanno ricevuto un divieto di mostrare l’immagine della Madonna ai bambini. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra cattolici e laici, che si sono interrogati sulla limitazione imposta. La vicenda riguarda l’assenza di autorizzazioni per l’esposizione dell’icona religiosa e il dibattito si è acceso attorno alla questione.

Chi ha paura della Madonna? A Bologna i cattolici, ma anche molti laici s’interrogano sull’altolà al passaggio dell’icona della madre di Gesù da parte dei genitori di un asilo cittadino. La Madonnina, nelle intenzioni di don Milko Ghelli, parroco della chiesa di San Girolamo dell’Arcoveggio, avrebbe dovuto fare tappa alla materna comunale Grosso per salutare i piccoli alunni con un passaggio in cortile. Ma alcuni genitori hanno opposto una fermissima obiezione. Appresa la notizia della visita, alcuni mamme e papà (non è dato sapere se atei o appartenenti ad altre religioni) hanno invocato a gran voce la ‘ laicità ’ della scuola pubblica, opponendosi alla visita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vietato mostrare la Madonna ai bambini dell’asilo: a Bologna vince la cristianofobia

