VIDEO Trattori e bandiere in piazza per la protesta degli allevatori e dei coltivatori

Un corteo di trattori e bandiere ha attraversato le strade della città, organizzato dall'associazione Dati, difesa agricoltura allevatori. La manifestazione si è conclusa in piazza Italia, dove si sono radunati gli allevatori e i coltivatori per esprimere le loro richieste. La protesta ha coinvolto numerosi partecipanti e ha attraversato diversi quartieri prima di arrivare alla destinazione finale.

L'associazione Dati, difesa agricoltura allevatori, è scesa in piazza con un corteo che ha attraversato la città per giungere in piazza Italia.