VIDEO | Sotto casa della vittima di femminicidio si radunano amici e vicini | fiori e emozioni davanti ai sigilli della polizia

Sotto casa della vittima di femminicidio si sono radunati amici e vicini, portando fiori e esprimendo emozioni davanti ai sigilli della polizia. La dimora, in via Lombardia nel quartiere Lombardo, è stata transennata e posta sotto sequestro dagli inquirenti, ma ciò non ha impedito alle persone di rendere omaggio alla donna uccisa dall'ex compagno.

La casa di Daniela Zinnanti, in via Lombardia, nel quartiere Lombardo, è stata transennata e posta sotto sequestro dagli inquirenti, ma questo non ha fermato chi voleva portare un omaggio alla donna uccisa dall'ex compagno. Nelle ultime ore, amici, vicini e conoscenti si sono radunati davanti.